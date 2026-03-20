آئین تشییع پیکر مطهر ۱۲ تن از شهروندان دورود برگزار شد
آئین تشییع پیکر مطهر ۱۲ تن از شهروندان دورود که در حمله هوایی به مناطق مسکونی به شهادت رسیدند صبح امروز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم در این شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آئین تشییع پیکر مطهر شهدای حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار به مناطق مسکونی شهرستان دورود از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و تا گلزار شهدای این شهرستان ادامه یافت.
بر اساس اعلام منابع محلی و آمار نهایی اعلام شده، در این حادثه ۱۲ تن از ساکنان منطقه به شهادت رسیدند و ۱۱۶ نفر زخمی شدند که شماری از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
پیکرهای مطهر شهید عبدالناصر خدایی، شهیده فرحناز فرهادی، شهید امیر حسین خدایی، شهید فرید خدایی، شهید بهمن میرزایینژاد، شهیده زهرا احمدی، شهید رضا جمشیدی، شهیده مریم بخشی، شهیده سلین جمشیدی، شهیده زهرا پاپیزاده، شهید حمید جماعتی و شهیده فریبا جماعتی پس از اتمام مراسم تشییع، در گلزار شهدای دورود به خاک سپرده شد.