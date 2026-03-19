استقبال قزوینی‌ها از بانوان فوتبالیست تیم ملی

بانوان فوتبالیست تیم ملی کشورمان در بازگشت از استرالیا با استقبال گرم و صمیمی رئیس فدراسیون فوتبال و مسئولان، مردم و ورزشکاران استان قزوین روبرو شدند.

به گزارش ایلنا از قزوین، دختران ورزشکار و فوتبالیست تیم ملی پس از بازگشت عزتمندانه از جام باشگاههای آسیا از استرالیا پس از استقبال در تبریز برای شرکت در مراسم تجلیل تهران در مسیر بازگشت وارد قزوین شدند و با استقبال گرم مردم و مسئولان استان مواجه شدند.

مراسم استقبال با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استاندار، سردار آتانی فرمانده سپاه قزوین؛ سیاوش طاهرخانی فرماندار، مظفر علی شائی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، جواهری معاون ورزش، حسین باجیوند رئیس هیئت فوتبال استان، جمعی از ورزشکاران، پیش کسوتان، خبرنگاران و خانواده ورزشکاران در مقابل ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
