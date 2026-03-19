به گزارش ایلنا از قزوین، دختران ورزشکار و فوتبالیست تیم ملی پس از بازگشت عزتمندانه از جام باشگاههای آسیا از استرالیا پس از استقبال در تبریز برای شرکت در مراسم تجلیل تهران در مسیر بازگشت وارد قزوین شدند و با استقبال گرم مردم و مسئولان استان مواجه شدند.

مراسم استقبال با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استاندار، سردار آتانی فرمانده سپاه قزوین؛ سیاوش طاهرخانی فرماندار، مظفر علی شائی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، جواهری معاون ورزش، حسین باجیوند رئیس هیئت فوتبال استان، جمعی از ورزشکاران، پیش کسوتان، خبرنگاران و خانواده ورزشکاران در مقابل ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد.

