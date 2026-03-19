2 کشته و 12 مصدوم ارمغان 3 حادثه رانندگی در شهرستان ساوه

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این 3 حادثه رانندگی از نظر برنامه زمانی اشاره داشته و در این رابطه افزود: این سوانح رانندگی به صورت همزمان و در فواصل زمانی 40 دقیقه در محورهای مواصلاتی ساوه - تهران، ساوه - همدان و جاده بویین‌زهرا اتفاق افتاده و به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: در مجموع این 3 حادثه رانندگی، 2 نفر جان باختند و 11 مصدوم این حوادث نیز پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در صحنه از سوی کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس شهرستان ساوه، به بیمارستان مدرس این شهرستان منتقل شدند. یک نفر از مصدومان نیز به انتقال رضایت نداد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: سانحه نخست غروب امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با کامیون در اتوبان همدان و در 8 کیلومتری منطقه غرق‌آباد اتفاق افتاد که یک کشته و 6 مصدوم برجای گذاشت.

ابره‌دری به فرایندهای امدادرسانی در این حادثه رانندگی اشاره داشته و تصریح کرد: کارشناسان اورژانس 115 بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و پس از ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی، 6 نفر از مصدومان با دریافت خدمات درمانی مورد نیاز، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس منتقل شدند.

وی بیان داشت: سانحه دوم غروب امروز در جاده بویین‌زهرا، نرسیده به سیمان سفید با برخورد یک دستگاه تارا با کامیون بنز روی داد که یک کشته و یک مصدوم در پی داشت. مصدوم این حادثه رانندگی با دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس منتقل شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه تأکید کرد: سانحه سوم غروب امروز در پی تصادف زنجیره‌ای پژو، اتوبوس و پرایدوانت در اتوبان تهران بعد از اتوبان الغدیر نرسیده به مجتمع رفاهی باران رخ داد و 5 مصدوم برجای گذاشت.

ابره‌دری به فرایندهای امدادرسانی در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: 4 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه از سوی کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند، اما یک مصدوم دیگر رضایت به انتقال نداد.

