13 شهید و 18 مجروح در حملات دشمن صهیونی آمریکایی به قراملک تبریز

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، در پی حمله مذبوحانه دشمن صهیونی آمریکایی به تبریز در شب گذشته، 18 نفر مجروح شده و ۱۳ نفر به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

بنا به اعلام روابط عمومی سپاه عاشورا: این شهدای عزیز که دیشب در ماموریت حفظ امنیت شهروندان مستقر بودند، در مقر بسیج منطقه قراملک تبریز به فیض شهادت نایل آمدند.

مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیز در این زمینه اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون ۱۳ نفر در این حادثه به شهادت رسیده و ۱۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که احتمال افزایش آمار وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های منطقه افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های حیاتی قراملک شامل برق، آب و گاز در حال حاضر پایدار بوده و اختلال جدی در این خدمات گزارش نشده است.

فرشی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است، گفت: نیروهای امدادی و خدماتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به مصدومان و مدیریت شرایط انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی خسارات مادی و بررسی میزان آسیب به ساختمان‌های مسکونی همچنان در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر حفظ آرامش شهروندان گفت: از ساکنان منطقه درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، سریعاً به محل‌های امن مراجعه کرده و دستورالعمل‌های مدیریت بحران را رعایت کنند و از ایجاد ازدحام در محل حادثه پرهیز شود.

