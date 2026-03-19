آغاز بارش برف و باران در آذربایجانغربی/ احتمال آبگرفتگی و کاهش دید در جادهها
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد از پنجشنبه شب سامانهای بارشی در آسمان استان فعال میشود که موجب بارش متناوب باران و برف، وزش باد شدید و کاهش دید در محورهای مواصلاتی میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی صابری روز پنجشنبه افزود: تحلیل پیشبینیهای هواشناسی استان برای امروز (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) حاکی است تا ساعات اولیه امشب شرایط جوی پایدار است، اما بعد از آن به تدریج با افزایش ابرناکی و ورود سامانه بارشی جدید، جو منطقه ناپایدار میشود و تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.
وی بیان کرد: بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش دما در روزهای اخیر، پیش بینی میشود بارشها به شکل باران همراه با رعد و برق باشد، اما در مناطق سردسیر و کوهستانی وقوع برف نیز محتمل است.
صابری افزود: شدت بارشها برای امشب و ساعات اولیه بامداد جمعه پیشبینی میشود و احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، ریزش بهمن در ارتفاعات غرب استان و کاهش دید در مسیرهای ارتباطی وجود دارد.
وی ادامه داد: از عصر جمعه از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد ولی بارشهای خفیف و پراکنده تا پایان وقت شنبه ادامه دارد. بر پایه پیشبینیها، روز یکشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان میشود و شرایط ناپایدار دوباره تشدید خواهد شد.
صابری ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان چالدران با کمینه دمای منفی چهار درجه سانتیگراد سردترین و پلدشت با بیشینه ۱۸.۱ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شدهاند. دمای هوای ارومیه نیز دیروز در گرمترین ساعات به ۱۵.۴ درجه و امشب در خنکترین ساعات به حدود ۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بررسی الگوهای دمایی نشان میدهد تا شنبه کاهش جزئی در دماهای بیشینه و افزایش نسبی در دماهای کمینه رخ خواهد داد.