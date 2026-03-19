خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز بارش برف و باران در آذربایجان‌غربی/ احتمال آبگرفتگی و کاهش دید در جاده‌ها
کد خبر : 1763796
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از پنجشنبه شب سامانه‌ای بارشی در آسمان استان فعال می‌شود که موجب بارش متناوب باران و برف، وزش باد شدید و کاهش دید در محورهای مواصلاتی می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی صابری روز پنجشنبه افزود: تحلیل پیش‌بینی‌های هواشناسی استان برای امروز (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) حاکی است تا ساعات اولیه امشب شرایط جوی پایدار است، اما بعد از آن به تدریج با افزایش ابرناکی و ورود سامانه بارشی جدید، جو منطقه ناپایدار می‌شود و تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش دما در روزهای اخیر، پیش بینی می‌شود بارش‌ها به شکل باران همراه با رعد و برق باشد، اما در مناطق سردسیر و کوهستانی وقوع برف نیز محتمل است.

صابری افزود: شدت بارش‌ها برای امشب و ساعات اولیه بامداد جمعه پیش‌بینی می‌شود و احتمال آب‌گرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ریزش بهمن در ارتفاعات غرب استان و کاهش دید در مسیرهای ارتباطی وجود دارد.

وی ادامه داد: از عصر جمعه از شدت ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد ولی بارش‌های خفیف و پراکنده تا پایان وقت شنبه ادامه دارد. بر پایه پیش‌بینی‌ها، روز یکشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود و شرایط ناپایدار دوباره تشدید خواهد شد.

صابری ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان چالدران با کمینه دمای منفی چهار درجه سانتی‌گراد سردترین و پلدشت با بیشینه ۱۸.۱ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند. دمای هوای ارومیه نیز دیروز در گرم‌ترین ساعات به ۱۵.۴ درجه و امشب در خنک‌ترین ساعات به حدود ۰.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بررسی الگوهای دمایی نشان می‌دهد تا شنبه کاهش جزئی در دماهای بیشینه و افزایش نسبی در دماهای کمینه رخ خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل