عملیات اطفای حریق پارکینگ طالقانی اهواز انجام شد

به گزارش ایلنا، مریم شهریاری پنجشنبه بیان کرد: ۱۳ خودروی اطفای حریق به محل حادثه آتش‌سوزی پارکینگ طبقاتی طالقانی اهواز اعزام شده و عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد.

وی گفت: خودروهای پارکینگ در حال تخلیه هستند و برق پارکینگ و اطراف منطقه برای جلوگیری از وقوع حادثه دیگری قطع شده است.

به گزارش ایلنا، رییس سازمان آتش‌نشانی و شهردار اهواز همراه امدادگران در محل حادثه حضور دارند.

فرماندار اهواز علت وقوع آتش‌سوزی این پارکینگ را ایجاد مشکل فنی برای یک خودرو در پارکینگ اعلام کرد.

پارکینگ طالقانی اهواز ابتدای امسال پس از ۱۲ سال افتتاح شد.