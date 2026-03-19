پیکر شهید لاریجانی و فرزندش در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد
پیکر مطهر شهید علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و فرزندش مرتضی لاریجانی، عصر پنجشنبه پس از تشییع بر دوش مردم قدرشناس قم، در رواق بالاسر حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.
به گزارش ایلنا، آیین تشییع این شهیدان والامقام از میدان جانبازان به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد، در این مراسم که با حزن و اندوه جانکاه و فضایی حماسی همراه بود، خیل عظیم زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی بانوی کرامت، به همراه مسوولان مختلف استانی و کشوری، پیکر این خادم دیرین نظام و فرزند برومندش را تا خانه ابدی همراهی کردند.
تشییعکنندگان با حمل تصاویر شهیدان و پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، شعارهای «اللهاکبر، لبیک یا حسین و هیهات منا الذله» سر دادند.
طنین فریادهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل» هزاران نفر در فضای خیابانهای قم، نشان از تجدید میثاق مردم با آرمانهای مقاومت و بیزاری از جنایتهای استکبار جهانی داشت.
در این آیین، جمعی از علما، فضلا، مسوولان کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، پس از انتقال پیکرها به صحن آینه، نماز میت بر پیکر این شهیدان توسط آیت الله علی کریمی جهرمی از اساتید برجسته حوزه علمیه اقامه، و سپس در میان اشک و ناله سوگواران، مراسم تدفین در جوار مضجع شریف کریمه اهلبیت(س) انجام شد.
علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، اسفندماه جاری در جریان تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقه پردیس تهران، به همراه فرزندش مرتضی لاریجانی به فیض شهادت نائل آمد.
ریاست سه دوره مجلس شورای اسلامی و ریاست سازمان صدا و سیما از جمله سوابق مدیریتی برجسته این شهید والامقام بود.