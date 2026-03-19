آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال بازگشایی شد

آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال بازگشایی شد
کد خبر : 1763792
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان از بازگشایی و برقراری تردد در آزادراه خرم‌آباد - پل زال در مسیر رفت و برگشت پس از حدود ۲ روز خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، عارف امرایی اظهار داشت: مسیر رفت و برگشت آزاد راه خرم‌آباد - پل زال که به علت انجام تعمیرات و بهسازی مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری استان و کارکنان آزادراه در سریع ترین زمان ممکن تعمیر و بهسازی شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مسیر رفت و برگشت آزاد راه خرم آباد - پل زال باز و تردد به صورت عادی در آن برقرار است.

 

انتهای پیام/
