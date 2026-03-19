کاهش قیمت میوه نوروزی شب عید در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، جواد ملکی به پیگیری خرید میوه‌های با کیفیت و در شأن مردم استان مرکزی اشاره داشته و افزود: در سال جاری با دستور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به میزان 3 برابر سال گذشته میوه خریداری شده و در انبارهای سازمان ذخیره‌سازی شد که با برند تعاون روستایی به مردم عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به کیفیت بالای میوه‌های شب عید، کمیته راهبری میوه، در ابتدا قیمت 135 هزار تومان را برای سیب و 65 هزار تومان را برای پرتقال پیشنهاد داده بود، اما با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، در یک اقدام قابل تقدیر، قیمت میوه نوروزی در استان مرکزی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

مدیرعامل تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: بر این اساس پرتقال و سیب در حال حاضر به ترتیب به قیمت 53 هزار تومان و 115 هزار تومان در بیش از 50 مرکز توزیع میوه تعاون روستایی در سطح استان در حال توزیع است و مردم حق دارند میوه دستچین شده و با بهترین کیفیت را از مراکز توزیع مطالبه کنند.

ملکی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت در نظر گرفته شده، میوه نوروزی که در حال حاضر در استان مرکزی در حال عرضه است کمترین قیمت را نسبت به سایر نقاط کشور داراست. شبکه تعاون روستایی کشور با انگیزه ارائه میوه مرغوب با بهترین کیفیت، ضرر میلیاردی را با این میزان کاهش قیمت متقبل شده است.

