فرماندار میناب: مردم نگران صداهای احتمالی ناشی از انفجار در ساعات آینده نباشند

به گزارش ایلنا، محمد رادمهر روز پنجشنبه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: ممکن است صداهایی ناشی از این عملیات مهندسی و کنترل‌شده شنیده شود که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان از آنان خواست از انتشار شایعات و اخبار تایید نشده خودداری کرده و اخبار را صرفا از طریق مبادی رسمی و مراجع قانونی دنبال کنند.‌

به گزارش ایلنا، روز گذشته شهرستان میناب مورد ۲ حمله موشکی از سوی رژیم صهیونی - آمریکایی قرار گرفت که در پی حمله نخست به یکی از روستاهای این شهرستان ۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۲ نفر زخمی شدند.

در حمله دیگری ساعت ۰۳:۲۴ بامداد امروز باردیگر این شهرستان هدف حمله جنگنده های دشمن قرار گرفت که تاکنون گزارشی از تعداد شهدا یا مجروحین تا این لحظه اعلام نشده است.

شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق هرمزگان واقع شده است.

