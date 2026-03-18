تعداد شهدای گیلانی جنگ تحمیلی به ۳۹ نفر رسید

به گزارش ایلنا، محمدرضا داوطلب عصر چهارشنبه اظهار کرد: شهدای گیلانی شامل محمد مومنی، ابراهیم دادگستر، امیرمحمد نظامیوندچگینی، میلاد پورعلی شارمی، سیداسماعیل فرجودی، آرشام آقایی‌نژاد، یوسف رهبر، کامران پسنگک، مهدی پورتقی، رضا نوروزپور، سجاد زارع، محمد شکری، راشد نظری، امیرحسین پاکدامن، سجاد قنبری و پیام اجدادی هستند که در این جنگ به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

وی افزود: همچنین مبین مهدوی، صادق زرین، امیرحسین کاظمی، مهدی حسینعلی زاده، کمیل نگاهی، شایان‌ شاهوردی زاده، محمد تیماسبی، علیرضا رفیعیان، افشین روئین تن، سعید گلریز، رضا قبادی، کمیل مطیع دوست، محمدرضا حسین پور فرح‌بخش، سجاد انصاریان و عابد اسلامدوست دیگر شهدای گیلانی هستند.

وی بیان کرد: ضمن اینکه ساسان فلاحت نواز، امیرحسین محمدپور انبوهی، مهدی یکتا، مجید حسنی کندسر، وحید لطفی، امیرمحمد علی‌محمدی، امیر قلی‌پور و مجید کاشفی دیگر شهدای اهل استان گیلان هستند که در سایر استانها تدفین شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان داد: از این شهدای گرانقدر، ۲۹ شهید در نیروهای نظامی و انتظامی خدمت می‌کردند که در شهرهای مختلف کشور و در حملات هوایی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی به شهادت رسیدند، ضمن اینکه ۱۰ شهید هم جزو شهدای مردمی هستند.

وی اضافه کرد: تاکنون پیکر مطهر تعدادی از این شهدا در چند روز اخیر در شهرهای مختلف استان گیلان به خاک سپرده شد و در روزهای آتی نیز پیکر پاک سایر شهدا با حضور گسترده مردم متدین تشییع خواهد شد.

داوطلب به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم اشاره و بیان کرد: در آن تجاوز وحشیانه، ۳۶ گیلانی به درجه رفیع شهادت نائل شدند که پیکر مطهر هشت شهید در استان‌های دیگر تدفین شد.

وی افزود: در میان ۲۸ شهید گیلانی جنگ ۱۲ روزه اسرائیل غاصب از کودک ۶ ساله، هشت ساله، نوجوان ۱۳ و ۱۷ ساله تا زنان و مردان بی‌گناهی بودند که در پی تجاوزات وحشیانه رژیم ددمنش صهیونیستی در نقاط مختلف کشور به شهادت رسیدند.

داوطلب در ادامه اظهار کرد: از شهدای گیلانی که در استان به خاک سپرده شدند، هفت زن و ۲۱ نفر مرد بودند که فقط در تجاوز وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به منطقه مسکونی در آستانه اشرفیه، ۱۵ نفر شهید شدند.