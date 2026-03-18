افزایش شهدای حمله دشمن به دادگستری لارستان به ۱۴ نفر

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به دادگستری شهرستان لارستان، افزود: تاکنون ۱۴ نفر از جمله ۲ قاضی و ۲ کارمند و ۱۰ نفر از مراجعه کننده به شهادت رسیدند که یکی از مراجعه کنندگان وکیل بوده است.

وی ادامه داد: این حادثه در مجموع ۵۰ مجروح داشته است.

به گزارش ایلنا، دشمن آمریکایی صهیونیستی صبح امروز به ساختمان دادگستری شهرستان لارستان حمله کرد؛ در جریان حمله دوم به این ساختمان علاوه بر افراد حاضر در ساختمان، تعدادی از نیروهای امدادی نیز مجروح و یک دستگاه آمبولانس نیز منهدم شده است.

