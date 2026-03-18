به گزارش ایلنا، حسین عبداللهی‌فر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به آرامستان اراک در پنجشنبه پایان سال، سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اراک اقدام به برنامه‌ریزی جامع برای ارائه سرویس‌های رایگان رفت و برگشت از نقاط مختلف شهر به سمت آرامستان کرده است.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند از ساعت 14 به صورت رایگان از 5 نقطه اصلی شهر شامل میدان حافظیه، میدان شورا، میدان انقلاب، کوی ولیعصر و چهارراه کوی علی‌ابن‌ابیطالب، به آرامستان منتقل شوند. این سرویس‌ها پس از پایان مراسم به صورت رفت و برگشت برای بازگرداندن زائران به محل‌های اولیه فعال خواهند بود.

معاون خدمات شهری شهرداری اراک به تردد داخل آرامستان اشاره کرده و اظهار داشت: انتقال شهروندان در داخل آرامستان نیز با امکانات ویژه انجام می‌شود. همچنین جابجایی زائران از ورودی تا فاز دوم آرامستان با استفاده از 70 دستگاه خودروی ون، میدل‌باس و اتوبوس‌های برقی به صورت کاملاً رایگان صورت خواهد گرفت.

عبداللهی‌فر به موضوع پارکینگ‌های موقت اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری اراک جهت رفاه حال شهروندان، اقدام به احداث 2 پارکینگ موقت در فاز 2 و ضلع شمالی این آرامستان کرده است که ظرفیت این پارکینگ‌ها گنجایش پارک حداقل 7000 دستگاه خودرو را داراست.

وی بیان داشت: شهروندان جهت رفاه حال خود و دیگران، از همراه داشتن خودروهای شخصی به داخل آرامستان خودداری کنند و از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده استفاده کنند. این اقدام نه تنها باعث تسهیل در مراسم زیارت می‌شود، بلکه باعث کاهش ترافیک و ارتقاء سطح ایمنی و آرامش در فضای آرامستان خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اراک تأکید کرد: همکاری شهروندان در این زمینه، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به منافع عمومی افراد جامعه است. مجموعه شهرداری اراک بر این باور است که حفظ احترام به شهروندان در این ایام، نشانه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری مجموعه شهرداری در قبال جامعه است.

