اعلام ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به آرامستان اراک در پنجشنبه پایان سال / ارائه سرویسهای رایگان از 5 نقطه شهری
معاون خدمات شهری شهرداری اراک گفت: به منظور تسهیل مراسم زیارت اهل قبور در پنجشنبه پایان سال، ورود خودروهای شخصی به داخل آرامستان اراک از ساعت 14 به بعد ممنوع است. در این راستا ارائه سرویسهای رایگان به شهروندان برای تردد در مسیر آرامستان از 5 نقطه شهری اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حسین عبداللهیفر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به آرامستان اراک در پنجشنبه پایان سال، سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اراک اقدام به برنامهریزی جامع برای ارائه سرویسهای رایگان رفت و برگشت از نقاط مختلف شهر به سمت آرامستان کرده است.
وی ادامه داد: شهروندان میتوانند از ساعت 14 به صورت رایگان از 5 نقطه اصلی شهر شامل میدان حافظیه، میدان شورا، میدان انقلاب، کوی ولیعصر و چهارراه کوی علیابنابیطالب، به آرامستان منتقل شوند. این سرویسها پس از پایان مراسم به صورت رفت و برگشت برای بازگرداندن زائران به محلهای اولیه فعال خواهند بود.
معاون خدمات شهری شهرداری اراک به تردد داخل آرامستان اشاره کرده و اظهار داشت: انتقال شهروندان در داخل آرامستان نیز با امکانات ویژه انجام میشود. همچنین جابجایی زائران از ورودی تا فاز دوم آرامستان با استفاده از 70 دستگاه خودروی ون، میدلباس و اتوبوسهای برقی به صورت کاملاً رایگان صورت خواهد گرفت.
عبداللهیفر به موضوع پارکینگهای موقت اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک جهت رفاه حال شهروندان، اقدام به احداث 2 پارکینگ موقت در فاز 2 و ضلع شمالی این آرامستان کرده است که ظرفیت این پارکینگها گنجایش پارک حداقل 7000 دستگاه خودرو را داراست.
وی بیان داشت: شهروندان جهت رفاه حال خود و دیگران، از همراه داشتن خودروهای شخصی به داخل آرامستان خودداری کنند و از وسایل حملونقل عمومی پیشبینی شده استفاده کنند. این اقدام نه تنها باعث تسهیل در مراسم زیارت میشود، بلکه باعث کاهش ترافیک و ارتقاء سطح ایمنی و آرامش در فضای آرامستان خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری اراک تأکید کرد: همکاری شهروندان در این زمینه، نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی و توجه به منافع عمومی افراد جامعه است. مجموعه شهرداری اراک بر این باور است که حفظ احترام به شهروندان در این ایام، نشانهای از تعهد و مسئولیتپذیری مجموعه شهرداری در قبال جامعه است.