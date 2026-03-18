۱۰۸ مصدوم در پی حوادث چهارشنبه آخرسال در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس استان، وحید شادی‌نیا با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: علیرغم کاهش حدود ۹۰درصدی در آمار مصدومان نسبت به سال گذشته، استان آذربایجان شرقی رتبه اول را در آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ثبت کرد.

وی با بیان اینکه ۷۰نفر از مصدومان در شهرستان‌ها و مابقی در تبریز گزارش شدند، افزود: ۱۴ نفر در مراکز درمانی بستری و مابقی سرپایی درمان و ترخیص شدند.

در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، وی با بیان اینکه سوختگی ۴۱ نفر بیشترین آمار مصدومان است، گفت: از این تعداد ۸۴ نفر استفاده کننده مواد محترقه بودند و خوشبختانه قطع عضو و فوتی در استان ثبت نشده است.

