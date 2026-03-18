به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: از تعداد 17 نفر آسیب‌دیدگان حوادث چهارشنبه‌سوری در استان مرکزی، 11 نفر دچار آسیب به چشم‌ها و 6 نفر دچار سوختگی در اندام‌ها شده‌اند. از مجموع این تعداد مصدوم، 3 مصدوم در مراکز درمانی این استان بستری و تحت مراقبت هستند.

وی ادامه داد: 85 پایگاه اورژانس در استان مرکزی با هدف ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان احتمالی در چهارشنبه پایان سال آماده‌باش کامل بودند. 800 نفر از نیروهای عملیاتی امدادی و مراکز درمان سوختگی و چشم نیز برای ارائه خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این مجموعه 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جاده‌ای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوس‌آمبولانس دارد.

