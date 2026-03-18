کاهش ۹۰ درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا با اشاره به اینکه سال گذشته یکهزار و ۲۲ نفر در اثر حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری مصدوم شدند ؛ اظهار کرد: مصدومیت ۶۲۵ نفر تنها در شب چهارشنبه سال گذشته رخ داد.

وی با اشاره به اینکه چهارشنبه آخر امسال در کل کشور ۹۴۵مصدوم شدند، ادامه داد: بر اساس آمار ارایه شده توسط سازمان اورژانس کشور؛ آذربایجان شرقی رتبه اول را در آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ثبت کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۷۰ نفر از مصدومین شب گذشته در شهرستانها و بقیه در تبریز گزارش شد.

شادی نیا با اعلام اینکه ۱۴ نفر از حادثه دیده ها در مراکز درمانی بستری و بقیه سرپایی درمان و ترخیص شدند؛ بیشترین آمار مصدومین مربوط به سوختگی با ۴۱ نفر است .

وی با اعلام اینکه خوشبختانه امسال قطع عضو و فوتی نداشتیم؛ افزود: از ۱۰۸ حادثه دیده استان تعداد ۸۴نفر استفاده کننده مواد محترقه بودند.

