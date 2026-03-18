با تلاش بزرگان محلی و مسئولان قضایی هرمزگان؛

پایان یک پرونده قتل با گذشت اولیای دم؛ نجات زندانی از قصاص در رمضان +فیلم

همزمان با ماه مبارک رمضان، خانواده یک مقتول در بندرعباس با گذشت از حق قصاص، موجب آزادی یک زندانی و بازگشت او به زندگی شدند؛ اقدامی که با تلاش بزرگان محلی و مسئولان قضایی محقق شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، این حادثه حدود دو سال پیش و در پی یک درگیری رخ داد که طی آن جوانی جان خود را از دست داد. با گذشت زمان و تلاش‌های صورت‌گرفته، سرانجام خانواده مقتول در ماه مبارک رمضان از حق قصاص گذشتند.

این اقدام ارزشمند در روستای «دشت امام» بندرعباس و با پیگیری دهیاری، بزرگان محلی و همراهی مسئولان دادگستری استان هرمزگان به ثمر نشست.

پدر مقتول در روایت خود از این تصمیم گفت: «مدت‌ها به بخشش فکر می‌کردم اما گفتنش به مادرش برایم بسیار سخت بود. با کمک اطرافیان این موضوع مطرح شد و در نهایت رضایت دادیم. با وجود داغ فرزند، امروز احساس سبکی دارم؛ احساسی که در بخشش هست در هیچ چیز دیگری نیست.»

با این گذشت، یک زندانی از اجرای حکم اعدام نجات یافت و پس از طی مراحل قانونی، به کانون خانواده بازگشت؛ اقدامی که بار دیگر فرهنگ گذشت و بخشش را در جامعه تقویت کرد.

حجم ویدیو: 96.4M | مدت زمان ویدیو: 00:03:58 دانلود ویدیو
