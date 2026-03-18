رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان خبر داد؛

مصدوم شدن ۱۸ نفر در حوادث چهارشنبه سوری لرستان

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: ۱۸ نفر در استان بر اثر حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه در چهارشنبه سوری مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، علی صفدری روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ماه در گفت و گو با اظهار کرد: تاکنون ۱۸ نفر بر اثر حوادث ناشی از مواد محترقه مرتبط با چهارشنبه سوری در این استان مصدوم شدند که از این تعداد یک نفر به علت سوختگی به خارج از استان اعزام شد. 

وی با بیان اینکه ۱۷ نفر دیگر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شده‌اند عنوان کرد: سال گذشته ۱۹۶ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم که از این تعداد ۲ نفر قطع عضو و سه نفر به خارج از استان اعزام شدند. 

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با تشکر از همراهی مردم در کاهش حوادث چهارشنبه سوری گفت: آمار امسال نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درصد کاهش داشته است.

 

