رئیس اورژانس استان خبر داد:

مصدومیت 4 نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری استان مرکزی

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: در حوادث شب چهارشنبه‌سوری این استان، تا ساعت 22 سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1404، تعداد 4 نفر مصدوم شده‌اند.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: از مجموع این آسیب‌دیدگان حوادث چهارشنبه پایان سال، 2 نفر را عابرین پایده تشکیل داده‌اند که دچار آسیب به چشم شده‌اند. همچنین از 2 مصدوم دیگر نیز، یک نفر به دلیل سوختگی دست‌ها و صورت در مرکز درمانی بستری شده است.

وی ادامه داد: 85 پایگاه اورژانس در استان مرکزی با هدف ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان احتمالی در چهارشنبه پایان سال آماده‌باش قرار داشتند. 800 نفر از نیروهای عملیاتی امدادی و مراکز درمان سوختگی و چشم نیز برای ارائه خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این مجموعه 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جاده‌ای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوس‌آمبولانس دارد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
