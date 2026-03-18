به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: از مجموع این آسیب‌دیدگان حوادث چهارشنبه پایان سال، 2 نفر را عابرین پایده تشکیل داده‌اند که دچار آسیب به چشم شده‌اند. همچنین از 2 مصدوم دیگر نیز، یک نفر به دلیل سوختگی دست‌ها و صورت در مرکز درمانی بستری شده است.

وی ادامه داد: 85 پایگاه اورژانس در استان مرکزی با هدف ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان احتمالی در چهارشنبه پایان سال آماده‌باش قرار داشتند. 800 نفر از نیروهای عملیاتی امدادی و مراکز درمان سوختگی و چشم نیز برای ارائه خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این مجموعه 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جاده‌ای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوس‌آمبولانس دارد.

