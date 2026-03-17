محکومیت میلیاردیِ نگهداری لوازم خانگی قاچاق در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی، تعدادی لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال را در بازرسی از انبار یک واحد صنفی در رشت کشف و پرونده این تخلف را به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این شهر ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی، صاحب فروشگاه را متخلف اعلام و وی را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال جزای نقدی، معادل بهای کالای قاچاق کشف شده محکوم کرد.

