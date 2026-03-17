همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت میلیاردیِ نگهداری لوازم خانگی قاچاق در گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی صاحب یک فروشگاه لوازم خانگی در رشت، به دلیل نگهداری کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی، تعدادی لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال را در بازرسی از انبار یک واحد صنفی در رشت کشف و پرونده این تخلف را به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این شهر ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی، صاحب فروشگاه را متخلف اعلام و وی را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال جزای نقدی، معادل بهای کالای قاچاق کشف شده محکوم کرد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل