جریمه بیش از ۶۰ میلیارد ریالی برای اصناف آذربایجان شرقی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی گفت: در اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، اصناف و واحدهای خدماتی و تجاری استان بیش از ۶۰ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال جریمه شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این طرح از ۲۵ بهمن تا ۱۴ فروردین همزمان با سراسر کشور در این استان اجرا می شود، افزود: در جریان بازرسی گشت های مشترک بازرسی از بازار و واحدها و مراکز تولیدی و خدماتی استان، ۳۷۴ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در این طرح ۵۵۰ گشت مشترک سه هزار و ۲۶ مورد بازرسی از بازار و واحدهای صنفی و خدماتی استان انجام دادند، اظهار کرد: در اجرای این طرح برای ۵۴۱ واحد دارای تخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه در جریان بازرسی های انجام شده ۲ هزار و ۳۴۳ واحد صنفی و تولیدی نیز بدون تخلف بودند، گفت: این طرح در ۲ مرحله اجرا می شود که مرحله اول آن تا ۲۹ اسفند و مرحله دوم آن از اول سال ۱۴۰۵ تا ۱۴ فرودین در حال اجراست.
وی یادآور شد: در این طرح علاوه بر حضور گشتهای مشترک نظارتی در سطح بازار و مراکز تولید و توزیع و عرضه کالاهای اساسی و پوشاک و کفش، محل هایی برای استقرار شعب سیار در محلهای پرتردد و برخی پاساژها و ترمینالها برای دریافت شکایات مردمی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی گفت: در این طرح اصناف و کسبه و کارگاه ها و کارخانجات تولیدی، بنکدارها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی و داروخانه ها و صنوف مرتبط با مسافران نوروزی شامل هتل ها و رستوران ها و مراکز فروش بلیط و ترمینال ها از سوی گشت های مشترک بازرسی مورد رصد و پایش قرار می گیرند.
حضرتی، افزود: فعالیت تیم های بازرسی تعزیرات حکومتی تعطیلی ندارد و در صورت لزوم هر لحظه از شبانه روز آمادگی لازم برای اعزام تیم های گشت مشترک به مراکز تولیدی و مکان هایی که تخلفات آن ها گزارش شده است، وجود دارد.
وی با بیان اینکه مردم میتوانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمتها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند، یادآور شد: در اجرای این طرح عمده بارفروشی ها، فروشگاه های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی می شوند.