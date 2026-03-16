آغاز توزیع میوه شب عید در ۴۸ بازارچه شهرداری شیراز
همزمان با نشست مشترک مدیران شهری و بهرهبرداران ۴۸ بازارچه شهرداری شیراز و تأکید بر ضرورت تأمین مایحتاج شهروندان در روزهای پایانی سال و شرایط حساس کنونی، توزیع میوه تنظیم بازار با هدف عرضه با کمترین نرخ و نظارت مستقیم در بازارچههای شهری از امروز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با ارائه گزارشی از روند تامین میوه شب عید، دستور داد روند توزیع میوه تنظیم بازار در بازارچههای شهرداری از همین امروز آغاز شود.
سجاد خلیلی با تاکید بر ارزیابی دقیق عملکرد بازارچهها و تفکیک عملکردهای مثبت و ضعیف افزود: هدف و شعار اصلی ما در شهرداری این است که میوه با کمترین نرخ ممکن در اختیار شهروندان قرار گیرد. در همین راستا، طی ماههای اخیر تمامی بازارچهها به ترازوهای هوشمند مجهز شدهاند و نرخها مستقیماً از سوی سازمان اعمال میشود. حتی با وجود قطعی احتمالی اینترنت، رعایت نرخنامه مصوب الزامی است. مردم ما بسیار فهیم هستند و خدمت به این مردم، تحت هر شرایطی، باید در دستور کار اصلی همه ما باشد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به گستردگی شبکه توزیع کالا یادآور شد: شما بهرهبرداران در تمام مناطق شهری پراکندگی دارید و مستقیماً با آحاد مردم در ارتباط هستید. بیشک اگر همراهی و حمایتهای مجموعه شورای شهر نبود، این ۴۸ بازارچه نمیتوانستند با این کیفیت و گستردگی فعال باشند و به عنوان بازوی اجرایی شهرداری به چرخه معیشت شهروندان کمک کنند.
تعیین تکلیف بازارچهها در سال آینده و برخورد با کمکاریها
در ادامه، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر، بخش عمدهای از تحقق اهداف شهرداری را بر عهده بهرهبرداران دانست و گفت: برای سال آینده تصمیمگیریهای مهمی در دستور کار است. باید ایرادات و اشکالات را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم. کنترل روزانه قیمتها، ارتقای کیفیت اقلام و افزایش رضایتمندی شهروندان باید به گونهای باشد که مردم به وضوح ببینند شهرداری در حال خدمترسانی برای معیشت آنهاست.
مسعود زارعی با اشاره به نزدیک بودن پایان سال بیان کرد: از بهرهبرداران نمونه که در زمینه تامین معیشت مردم فعال و دلسوز بودهاند قدردانی خواهد شد، ایرادات سایرین برای رفع مشکل به آنها گوشزد میشود و قطعاً کسانی که توان اداره مطلوب بازارچه را ندارند تعیین تکلیف خواهند شد.
عبور از شرایط جنگی با رمز مهربانی شیرازیها
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبران شهید، شرایط کنونی را نیازمند همدلی مضاعف دانست و گفت: در این شرایط جنگی باید با کمک یکدیگر از روزهای سخت عبور کنیم تا به یاری خدا جشن پیروزی بگیریم.
سیدابراهیم حسینی با اشاره به فرهنگ مردم این شهر افزود: وقتی در جمع مسئولان کشوری سوال میشود که در شیراز چه روش مدیریتی جواب میدهد، پاسخ قطعی این است که شیراز شهر مهربانی است و شیرازیها مردمی بااخلاق و مهربان هستند. شیراز در مراحل مختلف آزمونهای خوبی پس داده و به یک الگو تبدیل شده است. امروز شرایط جنگی است و همه تحت فشار هستند و در چنین وضعیتی باید بیشتر به هم کمک کنیم.
تلاش مشترک برای خدمترسانی؛ بهرهبرداران همکاران شورا و شهرداری هستند
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشها در مدیریت شهری معطوف به خدمترسانی صادقانه به شهروندان است و مدیریت میادین میوه و ترهبار در تمام دنیا یک وظیفه حاکمیتی برای شهرداریها محسوب میشود، خطاب به بهرهبرداران گفت: شما پیش از هر چیز شهروند این شهر هستید و ما خدمتگزار شما در شورا. در مسیر تامین رفاه جامعه، شما بهرهبرداران همکاران واقعی شهرداری و شورا برای تامین رضایت مردم هستید و انتظار میرود در چارچوب همکاری دوجانبه با یکدیگر تعامل کنیم. ما حتی آمادهایم برای رفع دغدغههای شما در حوزه مسائل مالیاتی ورود کرده و رایزنی کنیم.
حسینی در توصیهای پیرامون شرایط اقتصادی و روانی جامعه در روزهای پایانی سال افزود: با توجه به اوضاع خاص جنگی و همزمانی آن با شب عید، شاید مردم به واسطه اخبار حال روحی مساعدی نداشته باشند. اگر نمیتوانیم حال مردم را خوب کنیم، حداقل کاری نکنیم که حالشان بدتر شود. راضی به ضرر کردن شما همکاران خود نیستیم و هر کاری برای کمک به شما لازم باشد انجام میدهیم اما شما هم تمام تلاش خود را به کار گیرید تا مردم راضی باشند تا همه چیز به خوبی پیش برود.