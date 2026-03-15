استاندار البرز مطرح کرد؛
تنظیم بازار با مرغ منجمد ۲۲۰ تومانی
استاندار البرز با اشاره به ذخیره ۳ هزار تنی مرغ برای تنظیم بازار شب عید، گفت: باید فرهنگسازی شود که مرغ منجمد به دلیل فرآیند انجماد سریع از نظر بهداشتی و کیفیت حتی از مرغ گرم هم بهتر است.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در ارتباط با افزایش قیمت مرغ گرم گفت: در حال حاضر بیش از ۲ تا ۳ هزار تن مرغ منجمد با کیفیت عالی در سردخانهها داریم که با قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه میشود.
وی ادامه داد: باید فرهنگسازی شود که مرغ منجمد به دلیل فرآیند انجماد سریع، از نظر بهداشتی و کیفیت حتی از مرغ گرم هم بهتر است.
استاندار البرز وضعیت نانواییها را فوقالعاده توصیف کرد و افزود: آرد مصرفی نانواییها تا پایان فروردین ماه توزیع شده و هیچ کمبودی نداریم و انبارهای مواد غذایی استان برای شب عید کاملاً پر است.
وی در ادامه با اشاره به اصابتهای صورت گرفته به برخی نقاط استان، اظهار داشت: به دلیل جلسات هماهنگی پدافندی که از قبل داشتیم، میزان شهدای ما در این ایام بسیار کم بود. در مراکز تولیدی و کارخانههایی که آسیب دیدند نیز تلفات جانی نداشتیم و تنها یکی دو مورد مجروح گزارش شده است.
استاندار البرز از آغاز ارزیابی خسارات منازل اطراف نقاط حادثهدیده خبر داد و گفت: از دو سه روز پیش کار نصب شیشههای شکسته و تعیین خسارت منازل مردم آغاز شده و وضعیت کاملاً تحت کنترل است.
عبداللهی با اشاره به آسیب مخازن سوخت در فردیس در روزهای اول گفت: محدودیت عرضه ۵ لیتری را به ۱۰ لیتر رساندیم و طی امروز و فردا سهمیه کارتهای شخصی به روال ۳۰ لیتری سابق باز خواهد گشت تا مشکلی در حوزه سوخت نداشته باشیم.
استاندار گفت که در حال حاضر بانکها با ظرفیت ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی در حال خدماترسانی هستند.