تشییع پیکر پاک شهید سرهنگ پاسدار محمدامین چلداوی در دشت آزادگان

به گزارش ایلنا از خوزستان، پیکر سرهنگ پاسدار، شهیدمحمد امین چلداوی امروز با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مردم، عشایر و مسئولین در شهرستان دشت آزادگان برگزار گردید

رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در این مراسم، بیان کرد: سرهنگ پاسدار شهید محمد امین چلداوی سومین شهید شهرستان دشت آزادگان در جنگ تحمیلی رمضان است که در حملات هوایی نیروهای متجاوز آمریکایی و رژیم اهریمنی صهیونیستی در شهرستان ماهشهر به شهادت رسید.

نجاتی با اشاره به تاریخ درخشان عشایر غیور شهرستان دشت آزادگان در بزنگاه‌های تاریخ ایران اسلامی خاطرنشان کرد: حضور در مراسم تشییع شهدا بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب و رهبر شهید است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: پیام و دستاورد حضور مردم در میدان و تشییع شهدا آن است که عزت ،عظمت و پیشرفت کشور تنها با روحیه استکبارستیزی و ایستادگی به دست می‌آید.

