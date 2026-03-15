تشییع پیکر پاک شهید سرهنگ پاسدار محمدامین چلداوی در دشت آزادگان
پیکر سرهنگ پاسدار، شهید محمدامین چلداوی امروز در شهرستان دشت آزادگان برگزار گردید.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پیکر سرهنگ پاسدار، شهیدمحمد امین چلداوی امروز با حضور نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مردم، عشایر و مسئولین در شهرستان دشت آزادگان برگزار گردید
رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در این مراسم، بیان کرد: سرهنگ پاسدار شهید محمد امین چلداوی سومین شهید شهرستان دشت آزادگان در جنگ تحمیلی رمضان است که در حملات هوایی نیروهای متجاوز آمریکایی و رژیم اهریمنی صهیونیستی در شهرستان ماهشهر به شهادت رسید.
نجاتی با اشاره به تاریخ درخشان عشایر غیور شهرستان دشت آزادگان در بزنگاههای تاریخ ایران اسلامی خاطرنشان کرد: حضور در مراسم تشییع شهدا بیعت مجدد با آرمانهای انقلاب و رهبر شهید است.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: پیام و دستاورد حضور مردم در میدان و تشییع شهدا آن است که عزت ،عظمت و پیشرفت کشور تنها با روحیه استکبارستیزی و ایستادگی به دست میآید.