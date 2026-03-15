معاون رئیس جمهور از روستای آسیب دیده بوئین زهرا بازدید کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ظهر امروز عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به همراه مصطفی صالحی فرماندار شهرستان بوئین زهرا از روستای تتنک از توابع بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا بازدید و در جریان روند خدمت رسانی در این روستا قرار گرفتند.
حسینزاده، معاون رئیسجمهور، در بازدید از روستای تتنک در شهرستان بوئینزهرا که در جریان حملات اخیر آسیب دیده بود، گفت: دولت بهصورت کامل در کنار مردم است و طبق دستور رئیسجمهور، بازسازی مناطق آسیبدیده با سرعت آغاز شده و همه دستگاهها موظفاند در میدان حضور فعال داشته باشند.
وی افزود: مردم شریف این منطقه مطمئن باشند که دولت در کنارشان است؛ بازسازی روستاها با سرعت آغاز میشود و بهزودی زندگی در تتنک و همه مناطق آسیبدیده با شور و آرامش دوباره جریان خواهد یافت.
در این بازدید صالحی فرماندار بوئین زهرا ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در روزهای گذشته گفت: منازل مسکونی روستای تتنک ظهر روز جمعه ۲۲ اسفند مورد اصابت موشک توسط رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته و متاسفانه در این حادثه ۳ نفر از هموطنان به شهادت رسیده، تعدادی نیز مجروح و ۱۱ باب منزل مسکونی به طور کامل تخریب شده است.
وی افزود: از ساعات اولیه حمله، کلیه نیروهای امدادی و خدماتی در منطقه مستقر بوده، و از صبح امروز نیز عملیات آواربرداری آغاز شده است.
در این بازدید تمامی اقدامات صورت گرفته مورد بازدید معاون رئیس جمهور قرار گرفت.