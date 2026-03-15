امروز صورت گرفت؛

معاون رئیس جمهور از روستای آسیب دیده بوئین زهرا بازدید کرد

معاون رئیس‌جمهور در بازدید از روستای تتنک در شهرستان بوئین‌زهرا که در جریان حملات اخیر آسیب دیده بود، گفت: دولت به‌صورت کامل در کنار مردم است و طبق دستور رئیس‌جمهور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سرعت آغاز شده و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در میدان حضور فعال داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ظهر امروز عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به همراه مصطفی صالحی فرماندار شهرستان بوئین زهرا از روستای تتنک از توابع بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا بازدید و در جریان روند خدمت رسانی در این روستا قرار گرفتند.

حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، در بازدید از روستای تتنک در شهرستان بوئین‌زهرا که در جریان حملات اخیر آسیب دیده بود، گفت: دولت به‌صورت کامل در کنار مردم است و طبق دستور رئیس‌جمهور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سرعت آغاز شده و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در میدان حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: مردم شریف این منطقه مطمئن باشند که دولت در کنارشان است؛ بازسازی روستاها با سرعت آغاز می‌شود و به‌زودی زندگی در تتنک و همه مناطق آسیب‌دیده با شور و آرامش دوباره جریان خواهد یافت.

در این بازدید صالحی فرماندار بوئین زهرا ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در روزهای گذشته گفت: منازل مسکونی روستای تتنک ظهر روز جمعه ۲۲ اسفند مورد اصابت موشک‌ توسط رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته و متاسفانه در این حادثه ۳ نفر از هموطنان به شهادت رسیده، تعدادی نیز مجروح و ۱۱ باب منزل مسکونی به طور کامل تخریب شده است.

وی افزود: از ساعات اولیه حمله، کلیه نیروهای امدادی و خدماتی در منطقه مستقر بوده، و از صبح امروز نیز عملیات آواربرداری آغاز شده است.

در این بازدید تمامی اقدامات صورت گرفته مورد بازدید معاون رئیس جمهور قرار گرفت.

