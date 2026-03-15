توزیع کوشت قرمز و مرغ گرم در روستاهای قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، کیوان حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: طرح توزیع مستقیم گوشت قرمز و مرغ گرم با هدف تنظیم بازار و تأمین نیازهای اساسی شهروندان در روستا بازارهای استان قزوین آغاز شده و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته و گامی مؤثر در جهت ثبات قیمت‌هاست.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین گفت: طرح توزیع مستقیم گوشت قرمز و مرغ گرم با هدف تنظیم بازار و تأمین نیازهای اساسی شهروندان در روستا بازارهای استان قزوین ادامه دارد.

حسن‌پور افزود: عرضه مستقیم محصولات پروتئینی با قیمت مصوب، توانسته رضایتمندی قابل توجهی را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.

وی بیان کرد: این طرح با توجه به بازخورد مثبت مردمی و دستیابی به اهداف اولیه، به صورت مستمر و پایدار تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

این مسئول تصریح کرد: استقبال مردم از این طرح، نشان‌دهنده‌ی نیاز مبرم به سازوکارهای توزیع مستقیم کالا و همچنین اعتماد جامعه به اقدامات حمایتی دولت در راستای تأمین امنیت غذایی و معیشت خانوارها است.