به گزارش ایلنا از اصفهان، رضا علی معصومی اظهار کرد: ساعاتی پیش سه پرتابه از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونی به محدوده‌ای غیرمسکونی در شهرک سیمرغ واقع در خورزوق اصابت کرد.

وی با اشاره به اینکه این حمله برای ششمین بار علیه این منطقه انجام شده است، افزود: خوشبختانه محل اصابت در محدوده‌ای خارج از مناطق مسکونی بوده و تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.

فرماندار شهرستان برخوار ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش و بررسی ابعاد حادثه در حال انجام است.

معصومی با قدردانی از حضور سریع نیروهای امدادی و خدماتی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند امدادرسانی، از تجمع در محل حادثه خودداری کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول در حال بررسی دقیق ابعاد حادثه هستند و در صورت دریافت اطلاعات جدید، جزئیات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

