حملهٔ دشمن به مراکز نظامی، آموزشی و دانشگاهی همدان
معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان، اعلام کرد: در ادامه حملات ددمنشانه دشمن در ساعت اخیر، برخی نقاط از جمله یک مرکز نظامی و دو واحد آموزشی در شهر همدان، یک مرکز دانشگاهی در اسدآباد و یک مرکز نظامی در رزن مورد اصابت قرار گرفتند که گزارش صدمات انسانی و خسارات متعاقبا اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از همدان، به دنبال حملات صورت گرفته بلافاصله دستگاه های امدادی و خدمات رسان به محل اعزام شدند.
قابل توجه است این حملات در شرایطی انجام شد که مراسم تشییع ۵ نفر از شهدای گرانقدر استان با حضور باصلابت مردم همدان در انجام بود.
به شهروندان فهیم توصیه می شود از تجمع و ازدحام در محل های مورد اصابت پرهیز کنند تا دستگاه های امدادی بتوانند ماموریت های امدادی و خدمات رسانی را به نحو مناسب انجام دهند، همچنین به جهت پیشگیری از شایعات و فضاسازی های مغرضانه، مردم اخبار وقایع جنگ را از رسانه های معتبر و رسمی داخلی پیگیری کنند.