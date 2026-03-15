حملهٔ دشمن به مراکز نظامی، آموزشی و دانشگاهی همدان

به گزارش ایلنا از همدان، به دنبال حملات صورت گرفته بلافاصله دستگاه های امدادی و خدمات رسان به محل اعزام شدند.

قابل توجه است این حملات در شرایطی انجام شد که مراسم تشییع ۵ نفر از شهدای گرانقدر استان با حضور باصلابت مردم همدان در انجام بود.

به شهروندان فهیم توصیه می شود از تجمع و ازدحام در محل های مورد اصابت پرهیز کنند تا دستگاه های امدادی بتوانند ماموریت های امدادی و خدمات رسانی را به نحو مناسب انجام دهند، همچنین به جهت پیشگیری از شایعات و فضاسازی های مغرضانه، مردم اخبار وقایع جنگ را از رسانه های معتبر و رسمی داخلی پیگیری کنند.

