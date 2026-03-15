مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد:

صیانت از سلامت روان کودکان، اولویت اول خانواده‌ها در شرایط جنگی است

صیانت از سلامت روان کودکان، اولویت اول خانواده‌ها در شرایط جنگی است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت روان کودکان به عنوان اولویت اول خانواده‌ها در شرایط بحرانی، نقش مادران را در تبدیل خانه به سنگر آرامش و مدیریت هوشمندانه مواجهه فرزندان با اخبار جنگ، حیاتی توصیف کرد.

 فاطمه دانش‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از یزد با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت حفظ روحیه ملی، بر نقش محوری مادران در مدیریت روانی خانواده و پیشگیری از نفوذ اضطراب جنگ به دنیای کودکان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در برابر اخبار ناگوار و تنش‌های محیطی هستند، افزود: در شرایطی که جامعه با اخبار جنگ و تحولات سیاسی روبه‌روست، خانه باید به عنوان امن‌ترین پناهگاه عاطفی برای فرزندان حفظ شود.

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد تصریح کرد: هنر مدیریت معنوی زنان در این ایام، تبدیل فضای خانه به کانون آرامش و امید است.

دانش‌یزدی با ارائه توصیه‌هایی کاربردی برای خانواده‌ها گفت: والدین، به‌ویژه مادران، باید با کنترل هوشمندانه میزان مواجهه کودکان با رسانه‌ها و اخبار، از ایجاد ترس‌های مزمن در آن‌ها جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: پاسخ‌گویی صادقانه اما متناسب با سن کودک به پرسش‌های آنان و جایگزین کردن بازی و فعالیت‌های گروهی بجای پیگیری مداوم اخبار، راهکاری موثر برای حفظ ثبات روانی نسل نوپا است.

مدیرکل امور بانوان استانداری یزد در پایان خاطرنشان کرد: حفظ روحیه و لبخند کودکان، خود بخشی از دفاع جانانه ما است و دشمن بیش از هر چیز، ناامیدی و اضطراب ملت ما را هدف گرفته است و ما با صیانت از آرامش کودکانمان، پیوند سست‌ناپذیر خانه و جامعه را به رخ خواهیم کشید.

