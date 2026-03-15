ابراهیم عباسی در گفت و گو با ایلنا گفت: حضور آمریکا در این جنگ در قابی بزرگتر در چارچوب نظم بین المللی و مناقشات آن است. رقابت قدرت های بزرگ در منطقه خاورمیانه بازتاب زیادی در این جنگ دارد. اگر در گذشته رقابت های روس و انگلیس بازتابش در این منطقه بود یا شوروی و ایالات متحده، امروزه رقابت چین و آمریکا است.

وی افزود: چین دو مسیر برای رسیدن به غرب و تبدیل به یک قدرت بالقوه هژمونیک منطقه‌ای دارد یکی دریاها که ایالات متحده تلاش کرده است از مسیر هند و آسیا پاسفیک و تسلط، بر دریاها و تنگه ها مسیر آنرا مسدود کند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز ادامه داد: مسیر دوم مسیر زمینی است که طرح کمربند چین است. این طرح پنج دالان برای رسیدن به غرب دارد که دو دالان مهم آن از ایران می گذرد و بهترین و نزدیکترین و بی خطرترین دالان ها است. غرب سعی در آتنروپی در این مسیرهای مانند افغانستان و پاکستان و ایران و عراق و سوریه و ... دارد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران تصریح کرد: ایران به دلیل میانی بودن جغرافیای آن و پیوند بین شرق و غرب و چهار راه تمدن ها بودن، ژئوپلیتیک آن هم تهدید و هم فرصت است. بخشی از حمله آمریکا به ایران را باید از این منظر دید.

وی ادامه داد: بخشی دیگر به سابقه تمدنی ایران و تاریخ بزرگ آن و تلاش انقلاب اسلامی برای بازگشت به این سنت به برمی گردد.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز در ادامه یکی دیگر از عوامل را عدم شناخت آمریکا از منطقه دانست و گفت: دلیل دیگر عدم شناخت آمریکا از خاورمیانه و شرق است. این عدم شناخت را می توان در تجربه افغانستان و عراق و حتی فلسطین و شمال آفریقا دید. آنها فکر می کنند می توانند دولت مدرن را در این کشورها تاسیس کنند درحالی که، سنتی که در این کشورها وجود دارد مقاومت می کند.

عباسی اظهار داشت: دلیل دیگر آن است که آمریکایی ها هنوز نگاه های استعماری قرن نوزدهم دارند و در فکر اشغال کشور ها و غارت منابع آنها هستند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز تصریح کرد: دموکراتها سعی می کنند با قدرت نرم پیش ببرند و جمهوری خواهان بویژه ترامپ سعی می کند ذات آمریکایی خود را عریان کند و با قدرت سخت جلو بیاید.

