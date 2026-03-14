پلیس تخلیه بازار را تکذیب کرد
به دنبال انتشار شایعات مبنی بر تخلیه بازار تبریز پلیس هرگونه شایعه تخلیه را رد کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به دنبال انتشار شایعات ظهر امروز در تبریز مبنی بر تخلیه مناطق مرکزی و بازار تبریز و ایجاد موجی از شایعات و نگرانی ها در سطح شهر، سرهنگ اکبریان آذر معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی ضمن رد هرگونه شایعه گفت: از ساعاتی پیش این شایعه در شهر منتشر و موجی از نگرانی هارا در سطح شهر ایجاد کرد. با این حال پلیس هرگونه شایعات را رد و آنها را جنگ روانی دشمن عنوان می کند.
وی افزود: عوامل و نیروهای پلیس در حال حاضر در سطح بازار و مراکز شهر حضور دارند و هیچگونه گزارشی از این شایعه تایید نمی شود.
سرهنگ اکبریان آذر در پایان بیان داشت: شهروندان از هرگونه شایعه خودداری و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.