پلیس تخلیه بازار را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به دنبال انتشار شایعات ظهر امروز در تبریز مبنی بر تخلیه مناطق مرکزی و بازار تبریز و ایجاد موجی از شایعات و نگرانی ها در سطح شهر، سرهنگ اکبریان آذر معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی ضمن رد هرگونه شایعه گفت: از ساعاتی پیش این شایعه در شهر منتشر و موجی از نگرانی هارا در سطح شهر ایجاد کرد. با این حال پلیس هرگونه شایعات را رد و آنها را جنگ روانی دشمن عنوان می کند.

وی افزود: عوامل و نیروهای پلیس در حال حاضر در سطح بازار و مراکز شهر حضور دارند و هیچگونه گزارشی از این شایعه تایید نمی شود.

سرهنگ اکبریان آذر در پایان بیان داشت: شهروندان از هرگونه شایعه خودداری و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

