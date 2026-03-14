استفاده ۳۹ درصد خانوارهای آذربایجان شرقی از کالابرگ مرحله سوم
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در مرحله سوم توزیع کالابرگ الکترونیک از ۱۵ تا ۲۳ اسفند ۳۹درصد خانوارهای استان اقدام به استفاده از اعتبار و خرید اقلام مورد نیاز خود کرده اند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری تعداد کل خانوار استان را یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۸۸ خانوار اعلام کرد و گفت : ۵۸۶ هزار و ۹۶۳ خانوار اعتبار کالابرگ خود را استفاده کرده اند.
وی جمع مبلغ اعتبار مصرف شده کالابرگ در این مرحله را ۱۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۲۵ ریال اعلام کرد.
غفاری هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را تقویت قدرت خرید خانوارها، تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی و حمایت معیشتی از اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری فروشگاههای طرف قرارداد در سطح استان در حال اجرا بوده و روند استفاده از آن به صورت مستمر پایش و رصد می شود.
زمانبندی خرید کالابرگ الکترونیکی اسفندماه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از آغاز مرحله جدید استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اسفند ؛ مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی، زمان و نحوه برداشت اعتبار کالابرگ الکترونیکی اسفندماه را تشریح کرد.
وی گفت: سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ میتوانند برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
غفاری افزود: همچنین سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ اسفند و سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ اسفند میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، خرید خود را انجام دهند.
اعتبار کالابرگ مرحله سوم تا پایان فروردین ۱۴۰۵
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به امکان استفاده از اعتبار در بازه زمانی مشخص خاطرنشان کرد: در صورتی که اعتبار اسفندماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده آن به ماه بعد منتقل شده و تا پایان فروردین ماه معتبر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این مرحله دهکبندی حذف شده است، تصریح کرد: سرپرستان خانوارها میتوانند صرفاً بر اساس رقم انتهایی کد ملی برای خرید کالابرگ اسفندماه اقدام کنند و استفاده از اعتبار ماههای بعدی نیز پس از اعلام عمومی در زمان مقرر امکانپذیر خواهد بود.
غفاری همچنین گفت: همزمان با فروشگاههای حضوری، فروشگاههای اینترنتی طرف قرارداد نیز امکان عرضه اقلام کالابرگی با قیمت مصوب و ارسال درب منزل را فراهم کردهاند و مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیینشده را خریداری کنند.
وی ادامه داد: هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد و در صورتی که خرید بیش از سقف اعتبار باشد، مابهالتفاوت توسط خریدار پرداخت خواهد شد. همچنین امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از شهروندان خواست مراقب پیامها و لینکهای جعلی باشند و تأکید کرد: هموطنان صرفاً به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی فروشگاهها، شهروندان میتوانند شکایت خود را از طریق برنامه کاربردی «شمیم» یا سامانه zrm.mcls.gov.ir در بخش کالابرگ ثبت کرده و با درج آدرس فروشگاه متخلف یا بارگذاری فیش خرید، موضوع را برای رسیدگی اعلام کنند.
ایجاد زنجیره ارزش در تأمین کالاهای اساسی از محورهای اصلی طرح کالابرگ ملی است
غفاری با بیان اینکه ایجاد زنجیره ارزش در تأمین کالاهای اساسی از اهداف اصلی طرح کالابرگ است؛ گفت: روشهای توزیع کالا با همکاری تیمهای پخش بهصورت نظاممند و در قالب مدل متمرکز فروش در سطح کشور تشریح و اجرایی شده است.
وی افزود: در این طرح، تأمین مالی محصولات از طریق دستگاههای پوز فروشگاهی انجام میشود تا گردش مالی شفاف و کنترلپذیر میان تأمینکنندگان، شرکتهای توزیع و فروشگاهها برقرار شود.
غفاری با اشاره به نقش شرکت پگاه در فرآیند عرضه کالاها، اظهار کرد: مسئولیت پشتیبانی، بستهبندی و آمادهسازی محصولات بر عهده تأمینکنندگان است و عملیات توزیع توسط شرکت پگاه اجرا میشود.
وی اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ قلم کالا توسط پگاه در شبکه توزیع قرار دارد و بازاریابان این شرکت با مراجعه به فروشگاهها و مراکز خرید، سفارشات را در قالب سیستم متمرکز فروش ثبت و مدیریت میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: تأمین مایحتاج اصلی مردم در طرح کالابرگ ملی، محور اصلی برنامههای اجرایی است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای بخش کشاورزی و تولید داخلی، زنجیره ارزش در تأمین کالاهای اساسی در فروشگاهها و مراکز عرضه ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: در مدل جدید، کالاهای اساسی در قالب بستهبندیهای استاندارد تهیه و برای عرضه به بازار آماده میشوند تا فرآیند عملیاتی در سطح استان آذربایجان شرقی بهصورت منسجم اجرا شود.
وی همچنین گفت: بررسی و ارائه راهکار در خصوص ضریبهای ریسکپذیری اجرای طرح از جمله اقدامات در دست مطالعه است تا پایداری و اثربخشی این طرح در بلندمدت تضمین شود.