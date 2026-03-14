۱۵ نفر در تهاجم هوایی به شهرک صنعتی جی اصفهان شهید شدند

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه شنبه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه در جریان حمله موشکی به شهرک صنعتی جی ۱۵ تن شهید و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.

وی ادامه داد: این حمله به یک کارخانه تولید لوازم سرمایش و گرمایش در این شهرک صنعتی انجام شده است.

وی افزود: در زمان این تجاوز وحشیانه تعدادی از کارگران این‌ کارخانه مشغول کار و فعالیت بوده‌اند.

