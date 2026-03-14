۱۵ نفر در تهاجم هوایی به شهرک صنعتی جی اصفهان شهید شدند
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۱۵ نفر در تهاجم هوایی عصر شنبه به شهرک صنعتی جی اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه شنبه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه در جریان حمله موشکی به شهرک صنعتی جی ۱۵ تن شهید و تعدادی نیز مجروح شدهاند.
وی ادامه داد: این حمله به یک کارخانه تولید لوازم سرمایش و گرمایش در این شهرک صنعتی انجام شده است.
وی افزود: در زمان این تجاوز وحشیانه تعدادی از کارگران این کارخانه مشغول کار و فعالیت بودهاند.