مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
ارزیابی 1334 واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در استان مرکزی
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: عملیات ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جریان حوادث ناشی از جنگ در استان آغاز شده و تاکنون 1334 واحد مورد بازدید و ارزیابی کارشناسان این ادارهکل قرار گرفته است. از مجموع واحدهای مورد بازدید، تاکنون 883 واحد ارزیابی شدهاند.
به گزارش ایلنا، علی عسگری به تشریح وضعیت برخی از واحدهای ارزیابی شده اشاره داشته و در این خصوص افزود: از مجموع بازدیدهایی که تاکنون از واحدهای مسکونی انجام شده، 605 واحد دارای خسارت تعمیری، 276 واحد نیازمند شیشه و 28 واحد نیز نیاز به مقاومسازی دارند.
وی ادامه داد: تیمهای ارزیاب در سطح شهرستانهای مختلف تابعه استان مرکزی در حال تکمیل بررسیهای واحدهای خسارت دیده هستند. ارزیابی حدود 70 درصد واحدهای خسارت دیده در شهرستان اراک انجام شده و روند بررسی سایر شهرستانها نیز به صورت مرحلهای ادامه دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: 441 واحد به دلیل عدم حضور مالک هنوز ارزیابی نشدهاند. در این راستا مالکان میتوانند از طریق سامانه پیامکی معرفی شده مشخصات خود را به سرشماره 30005932100100 ارسال کنند تا هماهنگی لازم برای ارزیابی انجام شود.
عسگری تصریح کرد: فرایند اجرایی بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از جنگ همزمان با ارزیابی این واحدها آغاز میشود. واحدهای مسکونی که خسارت بیشتری دیدهاند به مرور برای سکونت آماده میشوند و مالکان میتوانند پس از ارزیابی روند تعمیر را شخصاً آغاز کنند.
وی بیان داشت: با همکاری فرمانداریهای شهرستانهای تابعه در استان مرکزی، تجهیزات و مصالح اولیه شامل شیشههای رایگان برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تأمین شده و اکیپهای شیشهبُر از روزهای گذشته فرایند تعمیر و بازسازی را در برخی مناطق آسیب دیده آغاز کردهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تأکید کرد: پرداخت خسارتها پس از ابلاغ دستورالعمل پرداخت خسارات، انجام خواهد شد. در این راستا مبالغ بر اساس نوع آسیب شامل تخریب کامل، تعمیر یا مقاومسازی هر یک از واحدهای مسکونی ارزیابی شده، تعیین و در نهایت پرداخت میشود.