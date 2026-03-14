کشف احتکار ۴۳ تن برنج ایرانی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار در شرایط جاری کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و تحقیقات صورت گرفته از نگهداری مقادیر زیادی برنج ایرانی در یکی از انبار های حاشیه شهر قزوین مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان تعزیرات حکومتی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۴۳ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۷۲ میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت طلبی و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.

انتهای پیام/