فرمانده انتظامی قزوین خبر داد؛
کشف احتکار ۴۳ تن برنج ایرانی در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف بیش از ۴۳ تن برنج احتکار شده در بازرسی از یک انبار در شهرستان قزوین خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار در شرایط جاری کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و تحقیقات صورت گرفته از نگهداری مقادیر زیادی برنج ایرانی در یکی از انبار های حاشیه شهر قزوین مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان تعزیرات حکومتی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۴۳ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۷۲ میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندیهای مردم چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت طلبی و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.