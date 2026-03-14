توزیع میوه شب عید آذربایجان غربی در ۵۰ مرکز عرضه /قیمت سیب و پرتقال ۳۵ درصد پایین تر از بازار تعیین شد
مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از آغاز توزیع میوه شب عید و نوروز ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: میوه شب عید در ۵۰ مرکز عرضه می شود.
به گزارش ایلنا، سجاد حسامی از آغاز توزیع میوه شب عید در ۵۰مرکز عرضه در استان خبر داد و گفت: قیمت پرتقال تامسون شمال ۷۲ هزار تومان و سیب درختی ۱۰۵ هزار تومان تعیین شد.
مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به میزان مناسب ذخیرهسازی میوه شب عید افزود: بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان و به استناد کشف قیمت صورت گرفته از واحدهای خرده فروشی، قیمت سیب و پرتقال بیش از ۳۵ درصد زیر قیمت خرده فروشی بازار تعیین شده است.
وی ادامه داد: میوه شب عید امسال شامل ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز با کیفیت خوب و تولید استان و همچنین ۲۷۵ تن پرتقال تامسون شمال با قیمت مصوب کمیته راهبری استانی ذخیره سازی شده است.
حسامی با اشاره به اینکه قیمت میوه با قیمت بازار تفاوت محسوسی دارد، بیان کرد: عرضه میوه از ۲۳ اسفند ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.