دستگیری ۱۳ فرد مشکوک به اقدامات ضد امنیتی در قم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم، با هوشیاری و اقدام به‌موقع عوامل اطلاعات و عملیات بسیج قرارگاه دفاعی و امنیتی سپاه این استان، ۱۳ نفر از عوامل مشکوک به اقدامات ضدامنیتی شناسایی و دستگیر شدند.

‌بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، سه دستگاه ماهواره استارلینک نیز از متهمان کشف و ضبط شده است که جهت سیر مراحل قانونی و امنیتی، تحویل مراجع قضایی گردید.

‌در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: عوامل بسیج مستقر در تورهای ایست و بازرسی مبادی ورودی استان قم موفق شدند یک محموله شامل یک‌هزار و ۴۰۰ تیغه انواع سلاح سرد از جمله چاقو، قمه و شمشیر را کشف کنند، این اقلام پس از توقیف، جهت پیگیری‌های بعدی در اختیار فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

‌روابط عمومی سپاه قم در پایان ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در حفظ امنیت پایدار، تاکید کرد: سپاه استان به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در راستای مقابله با عوامل خرابکار و برهم‌زنندگان آرامش جامعه است. هم استانی‌های گرامی می‌توانند هرگونه موارد مشکوک امنیتی و اطلاعاتی را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه گزارش کنند.

