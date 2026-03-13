بازگشت نقاط حادثه دیده خطوط برق اهواز به حالت عادی

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای استان، علی اسدی در این خصوص اظهار کرد: در حملات روز پنجشنبه دشمن خبیث و جنایتکار به چند نقطه در شهرستان اهواز، بخش‌هایی از شبکه فوق توزیع خطوط انتقال برق نیز دچار آسیب و حادثه شد.

وی با اشاره به آماده‌باش نیروهای عملیاتی در شرکت و حضور به موقع نیروهای واکنش سریع در محل حادثه، تصریح کرد: نیروهای عملیاتی با تمام توان در محل حادثه حاضر شدند و در کمترین زمان ممکن، شب گذشته آسیب وارد شده به خطوط فوق توزیع برق، برطرف و شبکه به حالت عادی برگشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به جنایت‌های آمریکایی صهیونیستی و حمله به زیرساخت‌های اساسی و اقدامات غیراخلاقی، بیان کرد: اکنون در آمادگی کامل و در میدان خدمت‌رسانی به مردم هستیم و عهد بسته‌ایم که با تمام توان و ظرفیتی که داریم، نقاط حادثه دیده در شبکه را در کمترین زمان ممکن برطرف کنیم و اجازه ندهیم، خاموشی در شبکه رخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان برق منطقه‌ای خوزستان از ساعت‌های اولیه جنگ تحمیلی، در آماده‌باش کامل و در حال رصد شبکه هستند و سنگر خدمات‌رسانی را لحظه‌ای خالی نخواهند کرد.

لازم به ذکر است که صبح پنجشنبه در پی حملات جنایتکارانه و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، چند منطقه در اهواز مورد اصابت قرار گرفت که این اقدام تروریستی باعث ایجاد خسارت به مناطق مسکونی شد.

