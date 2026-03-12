تعداد شهدای دزفول در جنگ رمضان به یازده شهید رسید

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از وابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، در پی حملات تجاوزکارانه صهیونیستی آمریکایی به میهن اسلامی، یکی دیگر از فرزندان دیار مقاومت و پایداری دزفول قهرمان به جمع شهدای مدافع وطن پیوست.

پاسدار شهید احسان شامخ در جریان حملات اخیر رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان، هنگام دفاع از میهن اسلامی در شهرستان آبادان به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

با شهادت این مدافع وطن، نام یازدهمین شهید در دفتر پرافتخار شهدای شهرستان دزفول افزوده شد.

جزئیات آیین تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام به زودی اعلام می‌شود.

علاوه بر شهید احسان شامخ دزفولی، تاکنون شهیدان حسن نیل‌زن، امیرحسین روشن‌پور، مصطفی برمکی، حسین رائی خسروآبادی، حسن حمدانی،‌ محمد کرمی، امیرحسین ارجمندنژاد،‌ شهید مهدی علیدادی، احسان شکوهنده و محمد فرهاد زاده از دزفول در این جنگ به‌ شهادت رسیده اند.

