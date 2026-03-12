آیین تشییع پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار در تبریز آغاز شد

کد خبر : 1761468
مراسم تشییع پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار با حضور حماسی مردم تبریز آغاز شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مراسم تشییع پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار صبح چهارشنبه با حضور حماسی مردم تبریز آغاز شد.

در این آیین عمار محمدی‌نژاد ( سپاه پاسداران - محل شهادت: تهران)، امیرحسین سلطانی ( ارتش جمهوری اسلامی - محل شهادت: آبدانان)، حبیب فرشباف (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و مرتضی خیری، بسیجی به عنوان شهدای نظامی؛ حبیب علیزاده (پدر خانواده - محل اصابت: منزل شخصی)، ماهان علیزاده (کودک)، ماهور علیزاده (کودک)، عطا آزموده (نوجوان ۱۳ ساله)، حسین عفتی لاله (محل شهادت: منطقه نصف‌راه تبریز، ساختمان مجاور اصابت)، علی سرباز امند (از اهالی روستا) و علی پیر امند (از اهالی روستا) به عنوان شهدای مردمی بر شانه‌های مردم غیور آذربایجان تشییع می‌شود.

مردم تبریز در این آیین با ماهان، ماهور و عطا کودکان و نوجوانانی که در جنایات رژیم‌های سفاک و کودک‌کش آمریکا و اسرائیل به شهادت رسده‌اند، وداع کرده و این لاله‌های پرپر شده را به خدا می‌سپارند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
