تخریب تعدادی از بناهای تاریخی کردستان در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در پی حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به سنندج، تعدادی از بناهای شاخص تاریخی از جمله عمارت آصف، عمارت سالار سعید و عمارت خسروآباد آسیب جدی دیده‌اند.

وی افزود: تزئینات معماری، آینه‌کاری‌ها و بخش‌هایی از دیوارها و پنجره‌های این بناها تخریب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان یادآور شد: کارشناسان میراث‌فرهنگی در حال پایش و مستندسازی علمی میزان خسارت‌های ابن اماکن تاریخی هستند.

