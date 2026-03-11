تخریب تعدادی از بناهای تاریخی کردستان در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از تخریب تعدادی از بناهای تاریخی سنندج در پی حملات هوایی آمریکایی - صهیونی خبر داد.
به گزارش ایلنا، پویا طالبنیا اظهار کرد: در پی حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به سنندج، تعدادی از بناهای شاخص تاریخی از جمله عمارت آصف، عمارت سالار سعید و عمارت خسروآباد آسیب جدی دیدهاند.
وی افزود: تزئینات معماری، آینهکاریها و بخشهایی از دیوارها و پنجرههای این بناها تخریب شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان یادآور شد: کارشناسان میراثفرهنگی در حال پایش و مستندسازی علمی میزان خسارتهای ابن اماکن تاریخی هستند.