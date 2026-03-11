باند فرودگاه شهرکرد مورد حمله هوایی قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: دقایقی پیش، باند فرودگاه شهرکرد مورد حمله هوایی دشمن متجاوز صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.