باند فرودگاه شهرکرد مورد حمله هوایی قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: دقایقی پیش، باند فرودگاه شهرکرد مورد حمله هوایی دشمن متجاوز صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالعلی ارژنگ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس بررسی‌های به عمل آمده از فرودگاه شهرکرد ۲ پرتابه به باند فرودگاه شهرکرد اصابت کرده است.

وی گفت: این حادثه  تلفات جانی نداشته است و از مردم درخواست داریم  آرامش خود را حفظ کرده و اخبار معتبر را از مراجع رسمی و موثق پیگیری کنند.

 

