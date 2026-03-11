باند فرودگاه شهرکرد مورد حمله هوایی قرار گرفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: دقایقی پیش، باند فرودگاه شهرکرد مورد حمله هوایی دشمن متجاوز صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالعلی ارژنگ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس بررسیهای به عمل آمده از فرودگاه شهرکرد ۲ پرتابه به باند فرودگاه شهرکرد اصابت کرده است.
وی گفت: این حادثه تلفات جانی نداشته است و از مردم درخواست داریم آرامش خود را حفظ کرده و اخبار معتبر را از مراجع رسمی و موثق پیگیری کنند.