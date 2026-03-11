تشییع پیکر دریاسالار شهید شمخانی همزمان با روز قدس در اهواز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت آیین تشییع دریاسالار شهید علی شمخانی گفت: امروز جلسه‌ای را در حضور خانواده شهید شمخانی با حضور مسوولین دستگاه‌ها داشتیم که قرار بر این شد یک مراسم تشییع باشکوه در اهواز روز جمعه، برگزار شود.

رضا نجاتی‌ تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفت که ورودی شهر اهواز استقبال باشکوهی از پیکر پاک این شهید داشته باشیم و یک برنامه وداع با این شهید والامقام در مصلا برگزار شود.

وی ادامه داد: همزمان با روز راهپیمایی مبارزه با استکبار جهانی و روز قدس پیکر پاک این شهید عزیز تشییع می‌شود و یقین داریم که حضور مردم در این راهپیمایی و در کنار آن تشییع پیکر این شهید بزرگ به خوبی رقم خواهد خورد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم اظهار داشت: قرار بر این شد که تمامی دستگاه‌ها کارهای لازم را تسهیل کنند.

به گزارش ایلنا، پیش از این نیز استاندار خوزستان اعلام کرده بود که در راستای معرفی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های مترقی و سازنده شهید امیر دریاسالار شمخانی با همکاری صدا و سیما جمعی از پیشکسوت جبهه و جنگ، استانداری خوزستان و خانواده شهید به زودی کلید ساخت یک مجموعه فاخر مستند تلویزیونی از زندگی شهید زده خواهد شد.

دریاسالار علی شمخانی در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.

