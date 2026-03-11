راه‌اندازی پویش «چهارشنبه‌سوری؛ باهم با بوی اتحاد و انسجام» در تبریز

پویش «چهارشنبه‌سوری؛ باهم با بوی اتحاد و انسجام» با هدف حفظ امنیت روانی شهر، جلوگیری از به‌کارگیری مواد منفجره خطرناک و تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در تبریز راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این پویش با شعار «تبریز برای ایران» و با رویکرد ترویج برگزاری ایمن آیین چهارشنبه‌سوری، تلاش دارد ضمن کاهش مخاطرات ناشی از استفاده از مواد منفجره و وسایل خطرناک، فضای آرام و ایمنی برای شهروندان فراهم کند.

در چارچوب این پویش، بر لزوم مشارکت شهروندان، خانواده‌ها و جوانان برای پاسداشت آیین‌های سنتی به شیوه‌ای مسئولانه و ایمن تأکید شده و از مردم خواسته شده است با پرهیز از استفاده از مواد محترقه خطرناک، در حفظ آرامش و امنیت شهر نقش‌آفرینی کنند.

برگزارکنندگان این کمپین همچنین اعلام کردند این پویش با هدف تقویت روحیه همدلی و انسجام اجتماعی و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی مرتبط با این کمپین در آستانه چهارشنبه‌سوری در سطح شهر تبریز اجرا خواهد شد تا زمینه برگزاری ایمن این آیین سنتی و افزایش همبستگی اجتماعی فراهم شود.

