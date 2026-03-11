با حضور مدیرکل نوسازی مدارس در چاراویماق
تداوم نهضت عدالت آموزشی در آذربایجانشرقی
مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجانشرقی با هدف استمرار در پیشرفت پروژههای آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با حضور در شهرستان چاراویماق ضمن بازدید و رفع مشکلات پیمانکاران، دستورات لازم را برای تسریع روند تکمیل این پروژهها صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی، در این بازدید، مدیرکل نوسازی مدارس استان از نزدیک در جریان وضعیت طرح های در حال ساخت و بازسازی مدارس شهرستان چاراویماق قرار گرفته و با تأکید بر اهمیت فضاهای آموزشی مناسب برای دانشآموزان، خواستار تلاش مضاعف پیمانکاران و متولیان شد.
فرهاد فرهودی در جریان این بازدیدها خاطرنشان کرد: ما برای ساختن آینده ایران اسلامی، مدارس را با زیباترین و جدیدترین تکنیکها می سازیم، زیرا که اعتقاد داریم آینده ایران، متعلق به دانش آموزان و آینده سازانی است که در این مدارس تحصیل خواهند کرد و امیدواریم که انشالله با زعامت رهبر جدید ایران، آیت الله مجتبی خامنه ای همچون گذشته شاهد تعالی و رشد فضای فیزیکی مدارس باشیم.
وی تاکید کرد: برای ما، حتی در دوران جنگ ادامه ساخت مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا که برای توسعه این کشور و ملت حتی یک دقیقه نباید تاخیر کرد.
مدیرکل نوسازی مدارس با بیان اینکه کیفیت آموزش و پرورش، به طور مستقیم با فضاهای آموزشی مناسب گره خورده است؛ گفت: دانشآموزان ما شایسته بهترین امکانات هستند و ما وظیفه داریم با تمام توان، این امکانات را برایشان فراهم کنیم. نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گامی مهم در این راستاست و ما مصمم هستیم که این طرح را با موفقیت به پایان برسانیم.
فرهودی افزود: تکمیل این پروژهها فقط یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک تعهد اجتماعی است. ما باید به یاد داشته باشیم که هر آجری که در این مدارس گذاشته میشود، در واقع در حال ساختن آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین هستیم.