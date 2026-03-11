به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز به ارایه آخرین وضعیت استان در پی تهاجم رژیم صهیونسیتی و آمریکا پرداخت و با اشاره به نبود نگرانی در تامین مایحتاج مردم در استان، اظهار کرد: تیم های نظارتی با کمک گروه های مردمی، رسانه ها، فعالان اجتماعی، مدیران محلات استان و ضابطان به صورت محسوس و نا محسوس به فرایند خدمت رسانی در تامین کالاهای اساسی مردم نظارت دارند و تا کنون با صدها واحد متخلف متناسب با تخلف از جریمه تا پلمپ اقدام شده و این مسیر ادامه دارد.

عبداللهی افزود: ما اجازه نخواهیم داد که سودجویان اقتصادی از شرایط برای خودشان سواستفاده کنند و در صورت مشاهده برخورد قاطع خواهد شد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: رژیم صهیونسیتی با همراهی آمریکای جنایتکار با حمله به مراکز مسکونی، خدماتی، مدارس و درمانی باعث شده تا جان شهروندان البرزی به خطر بیافتد و تعدادی از آنها شهید، مجروح و یا جانباز شوند که این امر موجب تأسف است و استانداری البرز با کمک بقیه دستگاه ها در حال برآورد خسارت ها و جبران آن برای بازگشت زندگی این شهروندان است.

استاندار البرز گفت: خسارت دیدگان به فرمانداری ها و یا به تیم های مستقر در محل های اصابت مراجعه کنند تا اقدامات لازم انجام شود. همچنین همه شهروندان خسارت دیده مهمان با افتخار ما هستند و در محل های مناسب اسکان و اقامت داده شدند.

عبداللهی همچنین از مردم خواست تا به شایعات توجه نکنند و به رسانه های خارجی که جز دروغ، نفرت و شایعه سازی برای تخریب و تضعیف روحیه ملی اقدامی نمی کنند ، توجه نکرده و بدانند که دولت در همه بخش ها در کنار نیروهای مسلح کشور در راه پاسداری از وطن ایستاده است.

وی از رسانه های استان نیز خواست تا بیان واقعیت ها را مثل همیشه معیار بگذارند و علاوه بر نشان دادن قصاوت و پلیدی دشمن، موفقیت های مستمر نیروهای مسلح را در پاسخ به تهاجمات دشمن نشان دهند تا شهروندان بدانند که ایران قوی با دشمنان زبون خود چه می کند.

