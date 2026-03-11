به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که آسمان مازندران طی روزهای چهارشنبه ۲۰ و پنجشنبه ۲۱ اسفندماه عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود. با این حال، از بعدازظهر پنجشنبه در مناطق کوهستانی غرب استان، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

روز جمعه ۲۲ اسفند، همزمان با شب‌های قدر، آسمان استان نیمه‌ابری است که در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش ابر، شاهد بارش‌های پراکنده در سطح استان و بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود. مومنان روزه‌دار برای شرکت در مراسم احیا در مناطق کوهستانی، حتماً لباس گرم به همراه داشته باشند.

طبق این گزارش، روزهای شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ اسفند، جوی پایدار و آسمانی صاف در انتظار مازنی‌هاست. اما از یکشنبه شب، با ورود سامانه بارشی جدید، بتدریج از سمت غرب استان شاهد وزش باد و آغاز بارش برف و باران در ارتفاعات خواهیم بود.

هواشناسی مازندران برای روز دوشنبه ۲۵ اسفند، در نیمه غربی استان وضعیت ابری همراه با بارندگی و در ارتفاعات شرایط مه‌آلود همراه با بارش برف را پیش‌بینی کرده است. در نیمه شرقی نیز بارش‌ها به صورت پراکنده خواهد بود. این وضعیت تا اواخر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ادامه داشته و سپس از میزان ابرها کاسته می‌شود.

با توجه به لغزندگی جاده‌های کوهستانی و احتمال بارش برف در گردنه‌ها طی روزهای جمعه و دوشنبه، به رانندگان توصیه می‌شود هنگام تردد از محورهای هراز، کندوان و سوادکوه، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

