با صدور بیانیهای؛
رئیس و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات با رهبر سوم انقلاب اسلامی بیعت کردند
رئیس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان قزوین با صدور بیانیهای؛ بیعت خود را با رهبر سوم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، رئیس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان قزوین در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی متن پیامی صادر کردند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)؛ ما اعضای هیات رئیسه، مدیرعامل و هیات مدیره خانه مطبوعات استان قزوین با قلبی آکنده از شور ایمان و تعصبی عمیق، با مقام عظمای ولایت تجدید بیعت کرده و پیمان استوار خود را با آرمانهای سترگ ولایت فقیه اعلام میداریم.
به عنوان امانتداران قلم و رسانه، وظیفه خود میدانیم که در سنگر اطلاعرسانی، پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ ارزشهای معنوی و انقلابی باشیم و در خانه مطبوعات استان قزوین، جایگاه رفیع ولایت را قبلهگاه اندیشهها و ارشادات جنابعالی قرار داده و خود را سربازان وفادار این راه نورانی میدانیم.
بدینوسیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان؛ با اعلام حمایت قاطع از جنابعالی، تعهد خویش را به پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاش بیوقفه در جهت بصیرتافزایی جامعه و تبیین دستاوردهای زرین انقلاب اسلامی، در ظل توجهات حضرت حق و در چارچوب وظایف خطیر رسانهای، تجدید مینماییم.
از خداوند قادر متعال، صحت، سلامت و طول عمر با عزت برای شما و موفقیتی روزافزون برای ملت شریف ایران، تحت زعامت ولایت فقیه و امام زمان( عج) مسئلت داریم.
رئیس، مدیرعامل و هیات مدیره خانه مطبوعات استان قزوین