مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
تولید سالانه ٧.۵ میلیون اصله نهال شناسنامهدار در فارس
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولید سالانه حدود ٧.۵ میلیون اصله نهال شناسنامهدار در استان فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی گفت: باتوجهبه شرایط اقلیمی منحصربهفرد استان فارس و دانش کارشناسان و تولیدکنندگان نهال، گام بلندی در مسیر خودکفایی و توسعه باغداری مدرن در استان فارس برداشته شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۷ نهالستان فعال دارای مجوز در سراسر استان در حال فعالیت هستند تا زنجیره تامین امنیت غذایی را از کلیدیترین نقطه آن، یعنی تولید نهال باکیفیت، تقویت کنند.
به گفته زمانی؛ نهالستانهای فعال استان فارس با نظارت دقیق سازمان جهاد کشاورزی توانستهاند این تعداد اصله نهال مثمر و غیرمثمر را تولید کنند. توزیع جغرافیایی این مراکز بر اساس پتانسیلهای محیطی و نیاز هر منطقه طراحی شده است.
او اظهار کرد: گلخانه باغ مادری مرکبات در شهرستان داراب، برگ زرینی بر افتخارات کشاورزی استان فارس است که وظیفه تامین پیوندک و نهال مرکبات را بر عهدهدارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه سبد محصولات تولیدی بسیار متنوع است اضافه کرد: انواع نهالها شامل هسته دارها به میزان ۴۲۵ هزار اصله نهال، دانه دارها از قبیل سیب، به و گلابی به میزان ۶۶ هزار اصله، خشکبارها شامل گردو، بادام، پسته به میزان یک میلیون اصله، دانه ریزها به میزان ۱۷۶ هزار اصله نهال است.
زمانی ادامه داد: در این استان همچنین ۱۵۰ هزار اصله نهال مرکبات، ۹۸ هزار اصله نهال زیتون، ۱۱۰ هزار اصله نهال انجیر، ۳۲۰ هزار اصله نهال گیاه دارویی گل محمدی، ۱۰ هزار اصله خرما، حدود ۲. ۳ میلیون اصله نهال میوههای نیمهگرمسیری نظیر انار، انجیر، ازگیل و همچنین به میزان ۲ میلیون اصله نهال زینتی غیرمثمر نیز تولید میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس ابراز کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخش عمده نهال تولیدی، از نوع نهالهای مثمر (میوه) هستند که با هدف اقتصادیسازی باغها تولید شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان فارس باتکیهبر این آمار مستند، میتوانند با اطمینان خاطر از سلامت، اصالت و سازگاری اقلیمی، اقدام به خرید نهال کنند و نهالهای شناسنامهدار تولید شده در این مراکز، نهتنها نویدبخش باغات پربار در آیندهای نزدیک هستند، بلکه سدی محکم در برابر ورود نهالهای آلوده و بیکیفیت به بدنه کشاورزی استان محسوب میشوند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: این حجم از تولید، نشاندهنده پویایی اقتصاد کشاورزی در فارس و عزم جدی برای جایگزینی ارقام سنتی با نهالهای پیروز در رقابتهای صادراتی است.