به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان افزود: کمبودی در حوزه کالاهای اساسی در استان وجود ندارد، و در این خصوص نیز ضروری است پشتیبانی تامین منابع مالی برای تأمین مایحتاج عمومی مردم با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی بر استمرار خدمات رسانی به مردم تاکید کرد و گفت: بانک‌های استان نحوه فعالیت شعب خود را به نحوی برنامه‌ریزی نمایند تا ارائه خدمات بانکی به مردم به ویژه در ایام پایان سال دچار اخلال نشود.

سرمست با بیان اینکه از نظر تامین اسکناس در استان مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: مدیران بانک‌ها بر فعال بودن خودپردازها همچنین افزایش سقف برداشت نظارت داشته باشند تا خللی در خدمات‌رسانی به مردم به وجود نیاید.

سرمست به اختلال دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی و بانک سپه اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های لازم با مراکز بانکی در پایتخت، هر چه زودتر مشکل پیش‌آمده حل شود تا مردم آسیب نبینند.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌روز به مردم تاکید کرد و گفت: مدیران بانک‌ها با حضور در صدا و سیما درباره فعالیت بانک‌ها در شرایط فعلی به مردم توضیح بدهند.

